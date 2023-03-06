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Polis takibindeyken intihar etti! Araçtaki kaçırdığı genç kız da hayatını kaybetti

İzmir’de iddiaya göre G.Ö. (17) adlı genç kızı silah zoruyla araca bindiren Alican Şara (22), arabayla polisten kaçarken, direksiyonda tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Kontrolden çıkarak takla atan araçtaki G.Ö. de kazada hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:52
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İzmir'de arabayla polisten kaçarken tabanca ile intihar etti, kaçırdığı kız da kazada öldü

Polis takibindeyken intihar etti! Araçtaki kaçırdığı genç kız da hayatını kaybetti
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Olay bugün saat 16.30 sıralarında İzmir Çeşme Çevreyolu Narlıdere mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre Alican Şara, saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta durakta otobüs bekleyen G.Ö.'yü silah zoruyla 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri Şara'yı takibe aldı.

Polisin dur ihtarına uymayan Şara, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeyken tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Şara, kanlar içerisinde kalırken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Şara ve G.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Şara ve G.Ö.'nün cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

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