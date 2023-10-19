İzmir’de aranan şahıslara operasyon: 343 gözaltı

Ayrıca çok sayıda uyuşturucu, silah ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Hapis cezasıyla arananlar yakalandı

İzmir’de 9-15 Ekim tarihlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 52’si kesilmiş hapis cezasıyla aranan olmak üzere toplam 158’i aranan ve 185’i ise yoklama kaçağı bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu, silah ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet TCK 188 uyuşturucu madde ticareti olayında 8 şahıs, 151 adet TCK 191 olayında 168 şahıs, 5 bin 872 adet uyuşturucu hap, 471,52 gram narkotik madde, 9 adet çalıntı motosiklet, 4 adet şasesi kazılmış motosiklet ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir araçta bulunan 3 şahıstan, 5 bin 40 adet sentetik hap ele geçirildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. Konak ilçesinde ise şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan sorgulamasında; “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan 15 ay ve 4 ayrı hırsızlık suçundan ise 35 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Gaziemir ilçesinde de “Yalan Beyan ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından 23 yıl 11 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası olan şahıs ile Çiğli ilçesinde “Yalan Beyan ve Mala Zarar Verme”, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmem”, “Hırsızlık” suçlarından olmak üzere 10 dosyadan 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak adliye sevk edildi.