İzmir'de arkadaşını gözünü kırpmadan tüfekle vurarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de arkadaşını gözünü kırpmadan tüfekle vurarak öldürdü

İzmir’de S.D. (47) isimli şahıs, arkadaşı Osman Şahin'i (45) evinde tüfekle vurarak öldürdü.

Goncalar Mahallesi 6010/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda, giriş katındaki dairede yaşayan Osman Şahin isimli vatandaş, evinde göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrolde, Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, cinayeti kimin işlediğinin tespit edilmesi için inceleme başlattı. Katil zanlısının 47 yaşındaki S.D. olduğu, arkadaşı Osman Şahin'i alkol aldığı esnada çıkan tartışma sonucu tüfekle göğsünden vurarak öldürüp, kaçtığı öğrenildi.

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Ekipler, S.D.'nin motosiklet ile kaçıp, daha sonra da bir taksiye binerek mahalleden uzaklaştığını belirledi. S.D., polis ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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