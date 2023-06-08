İzmir’de ‘Bal Tadım Eğitimi’ düzenlendi

İzmir Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde ‘Bal Tadım Eğitimi’ düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, doğal üretimi geliştirmek ve yerel üreticiyi kalkındırmak amacıyla verdikleri desteğin her alanda devam edeceğini söyledi.

İzmir’de ‘Bal Tadım Eğitimi’ düzenlendi

Kayadibi Mahallesi’nde kurduğu arılık ile üreticilere destek olan Bornova Belediyesi, aynı alanda verdiği eğitim desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda hem üretici hem de tüketiciyi bilinçlendirmeye yönelik Bal Tadım Eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında, Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK) Başkanı Şamil Tuncay Beştoy, katılımcılara Türkiye ve dünyada arıcılık ve bal tadımının tarihi hakkında bilgi verdi. Balların, elde ediliş kaynaklarına göre çiçek balı ve salgı balı; elde ediliş şekillerine göre de petekli, süzme ve pres ballar olarak sınıflandırıldığını anlatan Beştoy, bal tadımının inceliklerini ayrıntılarıyla anlattı.

Arıcılık ile ilgilenen Bornovalıların her yıl artmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan İduğ, şöyle konuştu:

“Yerelde kalkınma ilkesiyle başlattığımız arıcılık eğitimleri hem teorik ve pratik olarak devam ediyor. Bal tadımı da bu etkinliklerden biriydi. Belediye'mizin arılığındaki eğitimlerimiz ve verdiğimiz diğer destekler artarak sürecek. İlçemizdeki bal üretiminin ekonomik bir değer olarak daha da artmasını hedefliyoruz.”

Her yıl arıcılık eğitimi verdiği kursiyerlere arıların olduğu birer adet kovan ile arıcılık ekipmanları da hediye eden Bornova Belediyesi, kovanların konulduğu 23 dönümlük alanı, arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla bal ormanına dönüştürdü. Alana 700 adet çeşitli meyve fidanı, 750 kök lavanta dikilirken; 3 dönüme arı otu ekildi.

Arılıkta kursiyere de ait olan 100’ün üzerinde arı kovanı ile hasat yapılması için sağım makinesi de bulunuyor. Belediye ve kursiyerlerin kovanlarından üretilen ballar, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor. ‘Bornovam’ markalı ballar Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla raflarda yerini alıyor.

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