İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bıçakla yaralanan şüpheli Ö.B.O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, 14 Nisan Pazar günü saat 17.25 sıralarında Konak ilçesi Çahabey Mahallesi Ömür Cebeci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Efe Aytekin (18) ile arkadaşı olduğu öğrenilen Ö.B.O. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin göğsünden, Ö.B.O. ise sırtından ve karnından bıçakla yaralandı.

Kavgayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Aytekin, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ö.B.O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayda yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında parkta başlayan kavganın yolda devam ettiği ve Aytekin'in arkadaşları tarafından sedyeyle otomobile taşındığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.