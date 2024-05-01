Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor

Voleybolda Sultanlar Ligi takımları yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, yeni bir transfer gündeme bomba gibi düştü.

Rus oyuncusu Marina Markova'nın İtalya'ya transferinden sonra yerini dolduramayan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, aradığını sonunda buldu.

Antalya temsilcisi Amerikan Kolej Ligi'nden 2002 doğumlu ve 1,96 metre uzunluğundaki Julia Sangiacomo ile her konuda anlaştı ve transferi de açıkladı.

Sultanlar Ligi'ni sarsması beklenen genç oyuncu smaçör olarak görev yapıyor.

Amerika Kolej Ligi takımlarından Northwestern Üniversitesi’nde forma giyen Julia, ABD voleybolunda en çok konuşulan isim oldu.

Julia Sangiacomo’nun Marina Markova'nın yerini doldurması bekleniyor.