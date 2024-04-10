İzmir'de binlerce insan caddede kurulan tezgahlara akın etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde binlerce yurttaş, Ramazan ayının bitmesi sonrası Eskizimir Caddesi üzerinde kurulan seyyar tezgahlar önünde yoğunluk oluşturdu.

Trafiğin kitlendiği caddede İzmirliler, ucuz ürün alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Hediyelik eşyalardan tekstil ürünlerine kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu alanda gecenin ilerleyen saatlerine kadar alışverişin keyfi sürüldü.

Caddedeki insan ve araç yoğunluğu ise dron ile görüntülendi.

YOLU KAPATIP OYUN OYNADILAR

Öte yandan bir grup genç otomobillerini yolun ortasında bırakıp caddede oyun oynadı.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin geldiğini gören gençler, olay yerinden hızla uzaklaştı.