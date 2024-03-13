İzmir'de bir öğretmenin 'Ne Mutlu Türk'ün diyene' sözleri için 'çok geri değil mi?' dedi tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de bir öğretmenin 'Ne Mutlu Türk'ün diyene' sözleri için 'çok geri değil mi?' dedi tepki topladı
İzmir'de öğretmenin "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözlerine çok geri demesi ve Türklerin daha iyi yaşaması için yeni bir slogan önerisi yapması üzerine Zafer Partili Ümit Özdağ'ın verdiği yanıt sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzmir'de bir öğretmenin, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözlerine "Çok geri değil mi?" şeklindeki sözleri, Türk vatandaşlarının yaşam standartlarının ve çağdaşlığının artırılması gerektiğini savunan bir yaklaşım ortaya koydu. Öğretmen, "Türklerin daha iyi yaşaması, daha çağdaş bir ortamda yaşaması için bir slogan üretsek daha iyi değil mi? Türküz zaten" şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine Ümit Özdağ'ın verdiği yanıt ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özdağ, öğretmenin bu sözlerine karşılık olarak, Türk kimliğinin ve milli değerlerin önemine vurgu yaparak yeni bir slogan önerisi sunmadı

Son Haberler
ÖSYM'nin YKS'den elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Sene başında sınavlara zam yapmışlardı Gündem
ÖSYM'nin YKS'den elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Sene başında sınavlara zam yapmışlardı
Sakarya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Yerel Haberler
Sakarya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
ATM'lerde yeni dönem resmen başladı. Giden parasını alamayacak Gündem
ATM'lerde yeni dönem resmen başladı. Giden parasını alamayacak
İsmailağa Cemaati'nden yapılan İsrail açıklaması gündem oldu Video
İsmailağa Cemaati'nden yapılan İsrail açıklaması gündem oldu
Ümit Karan'dan flaş şike yanıtı: Ali Koç arkamda oturuyordu anlatsın Spor
Ümit Karan'dan flaş şike yanıtı: Ali Koç arkamda oturuyordu anlatsın
Mansur Yavaş’tan mal varlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a. 'Daireleri sayıyor herhalde' Gündem
Mansur Yavaş’tan mal varlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a. 'Daireleri sayıyor herhalde'
İslam Memiş altında yeni istikameti açıkladı. Tarih vererek duyurdu Gündem
İslam Memiş altında yeni istikameti açıkladı. Tarih vererek duyurdu