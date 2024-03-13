İzmir'de bir öğretmenin 'Ne Mutlu Türk'ün diyene' sözleri için 'çok geri değil mi?' dedi tepki topladı

İzmir'de bir öğretmenin, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözlerine "Çok geri değil mi?" şeklindeki sözleri, Türk vatandaşlarının yaşam standartlarının ve çağdaşlığının artırılması gerektiğini savunan bir yaklaşım ortaya koydu. Öğretmen, "Türklerin daha iyi yaşaması, daha çağdaş bir ortamda yaşaması için bir slogan üretsek daha iyi değil mi? Türküz zaten" şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine Ümit Özdağ'ın verdiği yanıt ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özdağ, öğretmenin bu sözlerine karşılık olarak, Türk kimliğinin ve milli değerlerin önemine vurgu yaparak yeni bir slogan önerisi sunmadı