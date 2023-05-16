İzmir’de bir sanayi sitesinde yangın. 4 işletmeye sıçradı

İHA’nın haberine göre, yangın 15.30 sıralarında Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi 303 Sokak'ta bulunan oto yedek parçacısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Yangının neden olduğu dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının 4 işletmeye daha sıçradığı, aralarında oto tamir ve yedek parça dükkanları olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirilirken, yangında bazı vatandaşlar dumandan hafif şekilde etkilendi.