İzmir'de cadde üzerinde cinayet

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı kişi veya kişiler tarafından bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Aydın(42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirdi

İzmir'de cadde üzerinde cinayet

Olay, saat 01.00 sıralarında Atilla Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aydın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişi veya kişilerin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aydın'ı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi veya kişiler ise bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı Aydın'a ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Aydın’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, caddedeki dükkanların güvenlik kameralarını incelerken, Aydın'ı öldüren kişi veya kişilerin bulunması çalışmalarını sürdürüyor.

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