İzmir'de cezaevi aracına uyuşturucu poşeti bırakan şüpheli yakalandı

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, zanlı kısa sürede yakalandı.

Olay, Fevzi Paşa Bulvarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait bir resmi araç, ilçede bulunan bir diş hastanesinin kaplamalarının tadilatı için hükümlü işçileri getirdi.

Cezaevi aracı yol kenarında park halindeyken, motosikletle gelen bir şüpheli, infaz koruma memurlarının aracın yanından ayrılmasını fırsat bilerek, aracın altına elindeki siyah poşeti bıraktı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından, poşetin bulunduğu yerden çıkarılmasıyla içinden 1,216 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli Önder K., yapılan kamera incelemelerinde motosikletin 35 NNM 02 plakalı olduğu tespit edildi. Şahsın 36 yaşındaki Önder K. olduğu belirlendi ve Buca ilçesinde yakalandı.

Yakalanan Önder K., ifadesinde uyuşturucu maddeleri cezaevi aracına bıraktığını, ancak cezaevi çalışanının kimliğini bilmediğini ve yüzünü görmediğini belirtti. F.K. isimli hükümlü ile ankesörlü telefondan 5 bin TL karşılığında anlaştığını, uyuşturucu maddeleri F.K.’nin kardeşinden temin ettiğini söyledi.

Yapılan araştırmada, uyuşturucuyu temin eden kişinin 17 yaşındaki S.C.K. olduğu, hükümlünün ise 27 yaşındaki F.K. olduğu belirlendi. Önder K. gözaltına alınırken, uyuşturucu haplar Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. S.C.K. ise halen aranıyor.