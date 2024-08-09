İzmir'de cezaevi aracına uyuşturucu zulası yapan zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de cezaevi aracına uyuşturucu zulası yapan zanlı tutuklandı

İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatan bir hükümlüden 5 bin lira karşılığında uyuşturucu hap siparişi aldığı ve cezaevi aracının altına içi uyuşturucu dolu poşet sakladığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Konak ilçesi Fevzi Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait resmi araçla diş hastanesinin tadilatı için getirilen hükümlü işçilerden biri, yol kenarında park halindeyken cezaevi aracının arka kısmına motosikletle yaklaşan bir şüpheli tarafından hedef alındı.

İnfaz koruma memurlarının kısa süreli yokluğunu fırsat bilen şahıs, aracın altına siyah bir poşet sakladı. Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden poşetin saklandığını tespit etti. Poşetin içinden 1.216 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kamera kayıtlarından motosikletin 35 NNM 02 plakalı olduğu ve şüphelinin 36 yaşındaki Önder K. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda Önder K., Buca ilçesinde yakalandı.

İlk ifadesinde, uyuşturucu maddeleri cezaevi aracına bıraktığını, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatan bir hükümlü ile ankesörlü telefondan iletişim kurduğunu ve 5 bin TL karşılığında bu işi yaptığını itiraf etti.

Uyuşturucuyu, Agora Park'ta hükümlünün kardeşinden aldığını belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda, hükümlünün 27 yaşındaki F.K., uyuşturucuyu sağlayan kişinin ise 17 yaşındaki kardeşi S.C.K. olduğu belirlendi.

Önder K., polis ekiplerince gözaltına alındı ve ele geçirilen uyuşturucu haplar Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder K., mahkemece tutuklandı. S.C.K.’yı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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