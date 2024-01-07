İzmir'de çıkan hortum su tankerini 30 metre fırlattı. Çatılar ve ağaçlar hortumun hışmına dayanamadı

Kaynak: İHA
İzmir'de çıkan hortum su tankerini 30 metre fırlattı. Çatılar ve ağaçlar hortumun hışmına dayanamadı
İzmir’de etkisini gösteren sağanak ve fırtına sonucu Karaburun ilçesinde hortum oluştu. Hortum bir su tankerini yaklaşık 30 metre uzağa fırlatırken, evlerin çatısını uçurdu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak ve fırtına uyarısından sonra şehir merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde yaşanan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde meydana gelen hortum, saniyeler içerisinde önüne ne çıktıysa adeta yıktı geçti.

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Küçükbahçe Mahallesi’nde gerçekleşen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa uçtu.

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Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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