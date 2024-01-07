İzmir'de çıkan hortum su tankerini 30 metre fırlattı. Çatılar ve ağaçlar hortumun hışmına dayanamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan sağanak ve fırtına uyarısından sonra şehir merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde yaşanan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde meydana gelen hortum, saniyeler içerisinde önüne ne çıktıysa adeta yıktı geçti.

Küçükbahçe Mahallesi’nde gerçekleşen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa uçtu.

Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.