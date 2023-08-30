İzmir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir’deki ilk orman yangını Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nif Dağı civarında bu sabah saat: 06.35 de çıktı. 2 uçak 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yangın müdahale yer ekibi ile söndürülmeye çalışılan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Bornova ilçesinde çıktı. Erzene Mahallesi civarında bulunan enerji nakil hattından dolayı saat 10.59 da çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.