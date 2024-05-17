İzmir'de çocuk ve çikolata festivali düzenlendi

İzmir Arena'da düzenlenen festival çerçevesine çikolata ve tatlı üretim stantları ziyarete açıldı.



Atölyeler, sahne gösterileri ve çocuklar için farklı etkinliklerin yapıldığı festivalde meraklıları için çikolatalı ürünler, pasta ve tatlı yapımıyla ilgili workshop ve söyleşiler düzenlendi.

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Organizasyondan sorumlu olan Şahin Aydoğan, AA muhabirine 3 gün devam edecek festivalle fantastik bir dünyanın kapılarını araladıklarını ifade etti.

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Özellikle çocukların güzel vakit geçirmelerini hedeflediklerini vurgulayan Aydoğan, şunları söyledi:

"Konseptimizin yüzde 70'i çocuklara yönelik, yüzde 30'u da çikolata ve tatlıyla alakalı. Aslında iki farklı festivali tek bir potada eritiyoruz. Buradaki amaç çocuklu ailelerin keyifli bir hafta sonu geçirmeleri ve butik, sağlıklı çikolata ürünlerine ulaşmaları ve tanımaları. Aynı zamanda da workshoplarla bu ürünlerin nasıl yapıldığını öğrenmeleri."

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Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali 19 Mayıs Pazar günü bitecek.