İzmir'de dev uyuşturucu baskını: 52 tutuklama

İzmir'in Aliağa, Bergama, Menemen ve Torbalı ilçelerinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı. 52 kişi tutuklandı. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de dev uyuşturucu baskını: 52 tutuklama

İHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle, Aliağa, Bergama, Menemen ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından gece saatlerinde düğmeye basıldı. 200 ekip, 5 özel harekat ekibi, 550 personel ve 1 helikopter, 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 kilo 750 gram metamfetamin, 650 gram skank esrar maddesi, 4 bin 737 adet sentetik ecza maddesi, 115 adet ecstasy hap, 62 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ile 19 adet ruhsatsız tabanca, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, 2 av tüfeği ve 52 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 52'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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