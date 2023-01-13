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İzmir'de düzenlenen operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonunda 70 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:25
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalandı
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 (AA) -  İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında "şok ev" olarak belirlenen, 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 can yeleği ve 10 şambrel ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden 7 göçmen kaçakçısına 499 bin lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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