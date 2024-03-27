İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi

Kaynak: İHA
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu taciri şahsın ikametinde yapılan baskında yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, T.K. adlı bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi yakalayan ekipler tarafından adresinde yapılan incelemelerde, yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 90 fişek, 1 yarı otomatik av tüfeği, 8 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

aw171683-01.jpgGözaltına alınarak emniyete götürülen T.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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