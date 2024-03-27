İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, T.K. adlı bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi yakalayan ekipler tarafından adresinde yapılan incelemelerde, yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 90 fişek, 1 yarı otomatik av tüfeği, 8 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen T.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

