İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi. İstenen cezalar belli oldu

Kaynak: İHA
İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi. İstenen cezalar belli oldu

İzmir'de yağış sırasında sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne neden olan olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında talep edilen cezalar açıklandı.

İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne yol açan olayla ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı. Olayın yaşandığı bölgede korumasız halde bulunan elektrik kablosu hakkında defalarca şikayet yapıldığı ve yerel bir gazetenin beş yıl önce durumu haberleştirdiği ortaya çıktı. Ancak bu uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmamıştı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 13 kişinin tutuklu olduğu iddianamede, sanıklar için 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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