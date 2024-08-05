CHP'li başkanlar hakkında suç duyurusu. İzmir'deki elektrik kaçağı iki kişinin canını almıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li başkanlar hakkında suç duyurusu. İzmir'deki elektrik kaçağı iki kişinin canını almıştı

İzmir'de ihmal nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiden 1'si olan Özge Ceren Deniz'in ailesi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 Temmuz'da sağanak sırasında ihmal nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İhmalle ilgili olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini söyledi.

Olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bu sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu belirten Avukat Sarıçiçek, olayda kusur ve ihmaller olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundukların belirtti.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

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