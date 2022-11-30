30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 21:41
Takip Et

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, sabah saatlerinde 8 ilçede belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüsünde, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin, yakalanmamak için evdeki kıyafet dolabına saklandığı görüldü. Ayrıca, şüphelilerden birinin de baskın düzenlenen evden kaçmak için balkondan atladığı ancak polislerce yakalandığı öğrenildi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 64 bin 445 lira, 2 bin 647 dolar, 250 avro, 196 gram altın, 4 çeyrek altın, 2 Ata altını, 2 yarım altın ve 1 bilezik ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında önceden örgütün sözde "Gaziemir imamı" olarak faaliyet yürüten Y.G, Artvin il ablası İ.H, Bornova eyalet ablası A.D, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
3
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
4
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
5
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
6
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
7
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
﻿İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
﻿İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 
﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 
﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.