İzmir'de FETÖ'ye 4 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu düzenlediği operasyonda örgüt üyesi oldukları ve ByLock kullandığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. İzmir polisinin Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kişilerden 7'si adliyeye sevk edildi. 7 Şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.