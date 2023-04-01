﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor

ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, artan araç ve yolcu kapasitesi ile birlikte sefer sıklığının artırıldığı Üçkuyular–Bostanlı feribot iskelelerinde yenileme çalışması başlattı. İZDENİZ bünyesindeki 7 feribotun 15 dakika sefer sıklığında hizmet verdiği hatta önce Üçkuyular İskelesi’nde bulunan mevcut yolcu bekleme salonu ile gişelerde yenileme çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda sona gelindi. İskelenin açık alanında bulunan araç peronları, otobüs durakları ve otopark alanı da düzenlenecek.

“28 METREKARELİK SALON 168 METREKAREYE ÇIKARILDI”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, “2020 yılı itibariyle filomuzda bulunan 3 adet feribot sayısını 7’ye çıkarmış bulunuyoruz. Artan feribot sayımızla birlikte taşıdığımız araç ve yolcu sayısı da paralel olarak arttı. Üçkuyular’da bulunan feribot yanaştırma iskelesi ve yolcu salonumuz mevcut talebi belli oranda karşılayamaz hale geldi. Bununla ilgili olarak kapsamlı bir proje çalışması hazırladık. Geldiğimiz noktada projemiz tamamlanmak üzere. 28 metrekarelik yolcu salonumuzu, açık ve kapalı alanları dâhil 168 metrekareye çıkardık. Önümüzdeki günlerde yolcularımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“BOSTANLI İSKELESİ DE YENİLENİYOR”

Bostanlı İskelesi’nde de çalışmalara başladıklarını belirten Oruç, “Yolcu bekleme kapasitesini artırıp, yanaştırma alanlarındaki araç bekleme alanlarını genişleteceğiz. 2023 yılı sonunda yurttaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz” dedi.

ARAÇ KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Üçkuyular İskelesi’nde yeni bekleme salonu 96 metrekaresi kapalı, 72 metrekaresi açık olmak üzere toplam 168 metrekare haline getirildi. Toplam 84 oturma kapasitesine sahip yeni yolcu salonunda iklimlendirme sistemi ve yolcuların sefer saatleri ile bilgilendirme ekranları yerleştirildi. İskele girişinde bulunan 2 gişe yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Yaz döneminde araç bekleme alanındaki trafik sıkışıklığını önlemek için araç bekleme alanının kapasitesi 152 araçtan 258 araca çıkarılıyor.