İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye
16 yaşındaki bir erkek, iddialara göre sevdiği kızı vermeyen aile ile sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı. Görüntüler sokak çatışmaları ile meşhur Kolombiya’da değil Ege’nin incisi İzmir’de kaydedildi.

Sokak çatışması dün saat 14.00 sıralarında İzmir Örnekköy Pazaryeri yakınında meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgilere-e göre 16 yaşındaki bir erkek, sevdiği kızı vermeyen aile ile tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı.

Ailenin evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya karşı aile de aynı şekilde, pompalı tüfekle karşılık verdi.

Çatışmanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan olay yeri incelemesinde çatışma sonucunda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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“ALLAH BELANIZI VERSİN.. TEKSAS’A ÇEVİRDİLER”

Sokak ortasından çıkan çatışma anları olay yerine çok yakın bir vatandaş tarafından cep telefonundan kayda alındı. Bir çatıda pompalı tüfekle karşı tarafa önce ateş ettiği, daha sonra da pompalı silahı alıp başka bir kişiye teslim ettiği görüldü. Görüntüleri çeken kadın o anda “Allah Belanızı versin.. Teksas’a çevirdiler..” diyerek tepki verdi.

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1 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın ardından polis ekipleri çatışan şahısları yakalamak için çalışmaları başlattı ve 16 yaşındaki zanlıyı pompalı silahı ile gözaltına aldı.

Polis ekipleri çatışmadaki diğer silahlıları bulmak için çalışmalarını sürdürdü.

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