İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde iddiaya göre konuşmak üzere bir araya gelen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga

(AA) Zafertepe Mahallesi 574 Sokak'ta aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı olayda Abdulkadir Y. (24) başından, 4 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

Abdulkadir Y'nin durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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