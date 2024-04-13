İzmir’de iş insanının öldürülmesi olayında karısı da tutuklandı

Akgül'ün karısı da, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, Bayraklı ilçesi Postacı Mahallesi'nde geçen çarşamba günü meydana geldi. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve 2 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden R.K. ve G.U. tutuklandı, Akgül'ün eşi A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine A.A. yeniden gözaltına alınıp mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. A.A., Akgül'ün ölümünde şüpheli hareketlerde bulunan R.K.'nın tetikçi olarak tuttuğu G.U.'nun işlediği iddia edilen cinayetle ilgili gönül ilişkisi bulunduğunu ileri sürmüştü. Diğer şüpheliler suçlamayı reddetti.