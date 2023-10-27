İzmir’de IŞİD operasyonu: 21 gözaltı

İzmir’de haklarında gözaltı kararı alınan, 26 IŞİD şüphelisine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi yakalandı.

KAYNAK: AA
İzmir’de IŞİD operasyonu: 21 gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

5 ŞÜPHELİ KAYIP

Geçmiş dönemde terör örgütü IŞİD adına çalışmalar yürüttüğü ve İzmir’de IŞİD ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 21’i yakalanırken, kayıp olan 5 kişi hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

İkametlerde yapılan aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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