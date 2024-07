İzmir'de kafe önüne park yapamazsın kavgası. 4 yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde saat 20.00 civarında gerçekleşti. İddiaya göre, A.S. ve M.M.S. otomobillerini kafenin önüne park etti. Kafe çalışanları, aracın başka bir yere park edilmesini isteyince tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kafe sahibi O.B. olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak A.S. ve M.M.S., O.B.'ye bıçakla saldırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan O.B., tabancasını çekerek iki kişiye ateş etti. A.S., vücuduna isabet eden 6 kurşunla, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığından vuruldu. Kavga sırasında kafe çalışanı M.K.K. da bacaklarından yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Ağır yaralanan A.S. ve M.M.S. ile hayati tehlikesi bulunmayan M.K.K., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan O.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K., F.A., M.T. ve Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.