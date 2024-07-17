Alışveriş sonrası bunu yapmayan müşteri yandı. Rekor ceza kesilecek

Türkiye'de alışverişlerde fiş veya fatura düzenlemeyen esnaflara ve fiş almayan müşterilere yönelik yeni ceza düzenlemeleri getirildi. Bu düzenlemeye göre, fiş kesmeyen esnafa ilk seferde 10 bin TL, tekrarında ise 100 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. Aynı şekilde, fiş almayan müşteriler de 5 bin TL ceza ödemek durumunda kalacak.

Meclis'e sunulan yeni vergi paketi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler arasında yer alıyor ve hem esnafı hem de müşterileri kapsıyor.

REKOR CEZA KESİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, alışverişlerde fiş veya fatura kesmeyen esnafa ilk seferde 10 bin TL ceza uygulanacak, ceza tekrarlandıkça artacak. Aynı şekilde, fiş almayan müşteriler de 5 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak. Vergi uzmanları, bu yeni düzenlemelerin esnaf ve tüketiciler üzerinde ciddi yaptırımlar getirdiğini vurguluyor.

CEZALAR KADEME KADEME ARTIYOR

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birinci tespitte 3 bin 400 TL olarak uygulanan ceza artık 10 bin TL'ye çıkarıldı. İkinci tespitte ceza 20 bin TL, üçüncü tespitte 30 bin TL, dördüncü tespitte 40 bin TL ve beşinci tespitte 50 bin TL olarak belirlendi. Altıncı ve sonraki her tespitte ise özel usulsüzlük cezası 100 bin TL olarak kesilecek" şeklinde bilgi verdi.

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YAPANA BU CEZA KESİLMEYECEK

Tolu ayrıca, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var: Eğer alıcı, satıcının 5 iş günü içinde fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse, alıcılara özel usül cezası kesilmeyecek" diye konuştu.