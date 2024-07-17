Otomotiv devi gemileri yaktı. 6 modelini birden geri çekiyor

Jaguar, dünyanın önde gelen lüks araç üreticilerinden biri olarak, 3 yıl önce belirlediği plan doğrultusunda 6 model aracını artık üretmeme kararı aldı. Şirket, bu modellerin 2025 yılından sonra üretilmeyeceğini duyurdu.

Jaguar, karlılık sağlamadığı belirtilen altı otomobili artık üretmeyecek. Bu karar, Jaguar'ın gelecekte elektrikli olmayan modelleri piyasaya sürmeyeceğini gösteriyor.

BU MODELLER GERİ ÇEKİLDİ

Jaguar, XE, XF sedan, XF wagon, F-Type, E-Pace ve I-Pace modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, ilk başta I-Pace'in yeni elektrikli araç yelpazesinde yer alacağını duyurmuş olsa da daha sonra bu kararını değiştirerek I-Pace'in içten yanmalı modellerle birlikte üretimden kaldırılacağını açıkladı.

Şu an Jaguar'ın sadece tek bir üretim modeli bulunuyor ancak elektrifikasyon stratejisi nedeniyle F-Pace'in de geleceği belirsiz görünüyor. Bu yılın sonlarına doğru, bir gran tourer modeli ile elektrikli araç dönemine geçiş yapacakları bir konsept tanıtılacak. Ayrıca büyük bir SUV üzerinde çalışmaların devam ettiği de bildiriliyor.

​​​​​​​

Jaguar'dan gelen diğer bir haber ise logo değişikliğiyle ilgili. Autocar dergisine göre, ikonik sıçrayan kedi ambleminin kaldırılacağı ve diğer birçok otomobil üreticisinin yaptığı gibi "JAGUAR" harflerinin bir logoya dönüşeceği belirtiliyor.