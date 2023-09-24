İzmir'de kaybolan down sendromlu Durukan'dan acı haber: Cesedi yol kenarında bulundu

30 yaşındaki down sendromlu Durukan Hamamcı, Karaburun ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmasıyla büyük bir endişe ile arama çalışmaları başlamıştı. İkinci gününde yoğunlaşan arama faaliyetleri, Kösedere Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda gerçekleşti.

Arama çalışmalarında dronlar, iz sürme köpekleri ve termal kameralar gibi modern teknolojik ekipmanlar kullanıldı. Ayrıca, AFAD da arama çalışmalarına destek verdi.

DURUKAN HAMAMCI'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sırasında hamamcı'nın evinin yaklaşık bir kilometre uzaklığında, Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında cansız bedeni bulundu. Bu üzücü keşif, olay yerinde yapılan inceleme sonrasında doğrulandı. Durukan Hamamcı'nın cesedi, incelemenin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

İlçeye bağlı Kösedere Mahallesi’nde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.