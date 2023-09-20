Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

KAYNAK: AA
Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şambayadı Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan daireden yayılan koku üzerine bina sakinleri polisi aradı.

Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, burada yalnız ikamet eden Serdar Ömezli'nin (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği sanılan Ömezli'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ömezli'nin şüpheli bulunan ölümünün nedeni, otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

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