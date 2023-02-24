İzmir'de kazada hayatını kaybeden astsubay çavuş toprağa verildi

AA'da yer alan haberde, Sağlam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hızırbey Mahallesi'ndeki Murat Dede Cami'sine getirildi.



Sağlam'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde Sağlam'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.



Cenaze törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.







OLAY

Dün, Sağlam (23) yönetimindeki 07 ALG 841 plakalı motosikletiyle Anadolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpmış, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, hastanede hayatını kaybetmişti.