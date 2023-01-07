Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor

ANKA'da yer alan habere göre, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 2015 yılında riskli alan ilan edilmesiyle başlayan süreçte, vatandaşlar tarafından kabul görmeyen ve mahkemeye taşınan planlar 2020 yılında iptal edilmişti. Belediye, hak sahipleri ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile oluşturulan yeni planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlar ve kamu yararına yönelik bir sonuç elde etmek amacıyla emek harcadıklarını belirten Karakayalı, şöyle konuştu:

"2020 yılında eski planların iptal edilmesi ile birlikte yeni başlayan süreçte, Kentsel Dönüşüm Derneği ve bölgede dönüşümden etkilenecek olan vatandaşlarımızla birlikte, belediyemiz bünyesinde çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. 2021 yılı itibariyle, belediyemizce hem mahkeme kararları doğrultusunda hem de vatandaşların en sağlıklı kentleşme sürecine dahil olacakları şekilde ilgili mevzuatlar dikkate alınarak vatandaş ve kamu yararı odaklı oluşturulan imar planları bakanlığımıza iletilmişti. Bakanlığımız tarafından ilgili planların onaylandığı haberini büyük bir mutluluk ile aldık. Gelen haber sonrası bizleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Kentsel Dönüşüm Derneği temsilcileri ile Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi sakinlerimize, vatandaşlarımızın sorununu kendi sorunu gibi görüp emek harcayan tüm çalışanlarımıza, planlar Ankara’ya iletildikten sonra gerekli ilgi ve takibi gösteren İzmir Milletvekilimiz Yaşar Kırkpınar’a kendim ve halkımız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Planlara dair detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Hayırlı olsun."

"KEMALPAŞA’DA HALK NE DERSE O OLACAK"

2019 seçimleri öncesi konu ile ilgili vatandaşların talepleri ne yönde ise onun dışında bir adım atmayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Karakayalı, "Seçim sürecinde konunun mağduru olan vatandaşlarla çok defa bir araya geldik. Mağduriyetlerini yakından bildiğimizi ve durduğumuz noktanın halkın yanı olacağını ifade etmiştik. Bu kapsamda konu ile ilgili Kentsel Dönüşüm Derneği temsilcileri ve halkımızın huzurunda imzaladığımız taahhütnameyi yerine getirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kemalpaşa’da halk ne derse o olacak" dedi.