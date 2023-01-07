7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçede 8 yıldır devam eden kentsel dönüşüm sorununun çözüme kavuştuğunu müjdeledi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 16:44
Takip Et

İzmir'de Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor

Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor
+
Aa
-

ANKA'da yer alan habere göre, Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 2015 yılında riskli alan ilan edilmesiyle başlayan süreçte, vatandaşlar tarafından kabul görmeyen ve mahkemeye taşınan planlar 2020 yılında iptal edilmişti. Belediye, hak sahipleri ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile oluşturulan yeni planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlar ve kamu yararına yönelik bir sonuç elde etmek amacıyla emek harcadıklarını belirten Karakayalı, şöyle konuştu:

"2020 yılında eski planların iptal edilmesi ile birlikte yeni başlayan süreçte, Kentsel Dönüşüm Derneği ve bölgede dönüşümden etkilenecek olan vatandaşlarımızla birlikte, belediyemiz bünyesinde çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. 2021 yılı itibariyle, belediyemizce hem mahkeme kararları doğrultusunda hem de vatandaşların en sağlıklı kentleşme sürecine dahil olacakları şekilde ilgili mevzuatlar dikkate alınarak vatandaş ve kamu yararı odaklı oluşturulan imar planları bakanlığımıza iletilmişti. Bakanlığımız tarafından ilgili planların onaylandığı haberini büyük bir mutluluk ile aldık. Gelen haber sonrası bizleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Kentsel Dönüşüm Derneği temsilcileri ile Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi sakinlerimize, vatandaşlarımızın sorununu kendi sorunu gibi görüp emek harcayan tüm çalışanlarımıza, planlar Ankara’ya iletildikten sonra gerekli ilgi ve takibi gösteren İzmir Milletvekilimiz Yaşar Kırkpınar’a kendim ve halkımız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Planlara dair detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Hayırlı olsun."

"KEMALPAŞA’DA HALK NE DERSE O OLACAK"

2019 seçimleri öncesi konu ile ilgili vatandaşların talepleri ne yönde ise onun dışında bir adım atmayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Karakayalı, "Seçim sürecinde konunun mağduru olan vatandaşlarla çok defa bir araya geldik. Mağduriyetlerini yakından bildiğimizi ve durduğumuz noktanın halkın yanı olacağını ifade etmiştik. Bu kapsamda konu ile ilgili Kentsel Dönüşüm Derneği temsilcileri ve halkımızın huzurunda imzaladığımız taahhütnameyi yerine getirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kemalpaşa’da halk ne derse o olacak" dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi
﻿Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi
﻿Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi
﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.