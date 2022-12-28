﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi. Caner Güngör ile kız arkadaşı Tuğba Kul arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Caner Güngör, belinden çıkardığı tabancayla kız arkadaşına ateş edip, kaçtı.

Tuğba Kul kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Caner Güngör’ü yakalayıp, gözaltına aldı. Caner Güngör'ün, Kul'dan çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istediği, ancak kız arkadaşının bu isteği kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığı ve olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Tuğba Kul’un cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Güngör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.