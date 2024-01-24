İzmir'de köpek katliamı. Köpeklere zehirli yiyecek vererek öldürdüler

Kaynak: DHA
İzmir'de köpek katliamı. Köpeklere zehirli yiyecek vererek öldürdüler
İzmir’de 5 sokak köpeği yerde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemeler sonrası 3 köpeğin öldüğü belirlendi. 2 köpek ise tedavi altına alındı.

İzmir’in Çiğli Ataşehir Mahallesi’nde sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar köpek ölüleriyle karşılaştı. Çevrede yapılan incelemelerde 3 köpeğin telef olduğu tespit edilirken, durumu kötü olan 2 köpek ise vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

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KÖPEKLERE ZEHİR VERİLMİŞ

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Köpeklere, zehirli yiyecekler verildiği kanısına varılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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