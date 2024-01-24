İzmir'de köpek katliamı. Köpeklere zehirli yiyecek vererek öldürdüler

İzmir’in Çiğli Ataşehir Mahallesi’nde sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar köpek ölüleriyle karşılaştı. Çevrede yapılan incelemelerde 3 köpeğin telef olduğu tespit edilirken, durumu kötü olan 2 köpek ise vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

KÖPEKLERE ZEHİR VERİLMİŞ

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Köpeklere, zehirli yiyecekler verildiği kanısına varılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.