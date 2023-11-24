İzmir'de kundaklandığı iddia edilen iş yeri alev alev yandı

İzmir'de bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki evlerin de hasar gördüğü yangında, kundaklama iddiası olduğu öne sürüldü.

KAYNAK: İHA
İzmir'de kundaklandığı iddia edilen iş yeri alev alev yandı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında, motosikletli iki kişi, cep telefonu dükkanına gelerek camları kırdı ve iş yerini kundaklayarak kaçtı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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