İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir’in Selçuk ilçesinde TOKİ yakınlarında bulunan makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KAYNAK: İHA
İzmir'de makilik alanda yangın

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Rüzgar alevleri körükledi

Yangın, saat 18.30 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın tehlikesi devam ediyor

Yangının TOKİ konutlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bölgede yangın tehlikesinin devam ettiği, vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

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