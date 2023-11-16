İzmir'de metro raydan çıktı duvara çarptı

Son dakika.. Son dakika..İzmir’de Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro, Bornova’daki Sanayi durağında raydan çıktı. Metro aracında maddi hasarın oluştuğu kazada, yaralanan olmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İzmir'de metro raydan çıktı duvara çarptı

Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Metro durağında raydan çıkıp, duvara çarptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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