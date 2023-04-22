İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, 20 Nisan saat 16.00 sıralarında Ödemiş İlkkurşun mevkiinde meydana geldi. Recep Çağlar yönetimindeki 35 FS 881 plakalı otomobil, Çatal yönünden Ödemiş istikametine seyir halindeydi. Ödemiş'e bağlı ilkkurşun mevkii yakınlarına geldiği esnada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Recep Çağlar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Hasret Çağlar ve aynı aileden olduğu öğrenilen 2 yaralı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasret Çağlar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hasret Çağlar’ın öğretmen olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)