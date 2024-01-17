İzmir’de parfüm fabrikasındaki yangının görüntüleri ortaya çıktı. Alevlerin sardığı işçi can havliyle dışarı böyle fırladı

Kaynak: DHA
İzmir’de parfüm fabrikasındaki yangının görüntüleri ortaya çıktı. Alevlerin sardığı işçi can havliyle dışarı böyle fırladı
İzmir’de parfüm fabrikasında çıkan yangında bir işçinin alevlerin arasında kaldığı ve kendini dışarıya attığı anlar görenlerin yüreğini sızlattı.

İzmir Çiğli’de bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında evli 3 çocuk babası 43 yaşındaki Kadir Zor hayatını kaybetti. A.G., V.Ö. ve M.Z. adlarındaki işçiler ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi.

Yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yangında bir işçinin alevler içinde kaldığı ve kendisini dışarıya fırlattığı görülüyor.

Yanan işçinin yaralı mı olduğu yoksa hayatını kaybeden işçi mi olduğu ise bilinmiyor. Ancak videoyu izleyenlerin yüreği sızladı.

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YANGININ ÇIKKIŞ SEBEBİ

İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeleri yapıyor.

Fakat ilk belirlemelere göre deodorant dolumu yapan sistemde parlama sonucu yangının çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Ekipler detaylı inceleme için çalışmalarına devam ediyor.

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