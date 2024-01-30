Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın. Patlama sesleri duyuldu

Cebeci Mahallesi 2497. Sokak’ta bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kontrol altına almasının ardından küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı. Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.



Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulunuyor.