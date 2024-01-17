İstanbul mobilya fuarında hedefler büyütüldü. Avrupa'nın vize engeli Türklere yaradı

ÇAĞLAR ÇAĞATAY / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23-28 Ocak tarihleri arasında sektörü bir araya getiriyor. Bini aşkın mobilya firmasının, 3 bini aşkın markası ve 200 bin sektör profesyonelinin katılacağı fuar, hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Fuar öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul’u dünyanın en prestijli mobilya merkezlerinden biri haline getiren fuarın ihracata ve markalaşmaya ciddi katkısının bulunduğunu vurguladı. Güleç, Türkiye’nin 2023’te dünya mobilya ihracat sıralamasında bir basamak daha çıktığını ve 7 numaraya yükseldiğini hatırlattı. Güleç, 2028 yılı hedeflerini de açıklayarak ilk beşe girmek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE 7. SIRAYA ÇIKTI

Ülkemizdeki mobilya sektörünün üretim ve tasarım gücüne dünyanın gösterdiği ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Güleç, “Dünyada referans olarak kabul edilen İtalya Milano merkezli Centre for Industrial Studies (CSIL) 2023 yılı raporuna göre, Türkiye mobilya ihracat sıralamasında bir basamak daha yükseldi ve yedinci sıraya çıktı” dedi.

Bu yıl üçüncü gerçekleştirilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na 1000’i aşkın firma 3000’i aşkın markasıyla katıldığını belirten Güleç, 200 bin ziyaretçi hem trendleri görmek hem de yeni iş birlikleri sağlamak için bu organizasyona geldiğini belirtti. Güleç, “Hepimiz Türkiye’nin mobilyada yazdığı büyüme hikayesine inanıyoruz” dedi. Güleç fuarın, sektöre 3 milyar dolar iş hacmi oluşturması beklendiğini de açıkladı.

2028’DE İHRACAT HEDEFİ ABD’YE 1 MİLYAR DOLAR

TİM verilerine göre 2023 mobilya ihracatının 4,6 milyar dolar olduğunu anlatan Güleç, sektörün 2028 vizyonunu duyurdu. Güleç, şunları söyledi: “12. Kalkınma Planı'nda 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Mobilya sektörünün, bu genel ihracat hedefi içinde 2028 yılına kadar gerçekleştirmek üzere belirlediği bir rakam bulunuyor. 2028 yılı ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. 12 milyar dolarlık mobilya ihracatının sadece 1 milyar dolarını dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD’ye yapmak istiyoruz. Bunun yanında Irak, Suudi Arabistan, AB ülkeleri, Afrika, Türki cumhuriyetler olmak üzere 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun yanında Çin ve Hindistan hedef pazarlarımız arasında yer alıyor.”

HEDEF İLK BEŞ İÇİNDE YER ALMAK

Fuarda Türk mobilya üreticisinin yanı sıra Hindistan, Almanya, Azerbaycan, Lübnan, Mısır, Yunanistan, Rusya ve Amerika’dan milli ve bireysel katılımcı firmaların da yer alacağını söyleyen Güleç, rakamlarla Türkiye mobilya sektörünü anlattı: “TÜİK’in resmi rakamlarına göre 10 milyar dolarlık bir üretim hacmimiz, 11 milyar dolarlık ise bir ciromuz bulunuyor. 4,6 milyar dolarlık ihracata sahip olan sektörümüzdeki üretici firma sayısı 45 bin 277. Üretim tarafında 242 bin, mağaza tarafında ise 250 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde bulunmamız ve yan sanayinin ciddi bir müşterisi olmamız büyük bir ekosistem yaratıyor. Bugün dünyanın yedinci büyük ihracatçısıyız ve 2028 yılına kadar ilk beş ihracatçıdan biri olma hedefi ile çalışıyoruz.”

İLK HEDEF ENFLASYON CANAVARINI YOK ETMEK

Geçen yıl sektörde küçülme yaşandığına dikkat çeken Güleç, “Üretim kalemleri, deprem, enflasyon, fiyatların artması nedeniyle vatandaşlar mobilya alamadı. Konut satışlarının azalması sektörde küçülmeye sebep oldu. 2024’ün sonunda hareketlenme bekliyoruz” dedi. En büyük düşmanın enflasyon olduğuna vurgu yapan Güleç, “Hükümetimizin enflasyonla mücadelesini destekliyoruz. İlk hedef enflasyon canavarını yok etmek. Enflasyon ile dengeli kur olmalı. Aynı zamanda ülkemizdeki yüksek taşımacılık maliyetlerini aza indirgemek adına demiryolu taşımacılığını uygun hale getirmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’DE FUARCILIK SEKTÖRÜ İVME KAZANIYOR

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara ilginin çok yüksek olduğunu belirterek, “IIFF, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyor. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak MOS Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve MOSFED’in desteğiyle iki yıldır Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’ndeki bütün salonlarda, net 125 bin metrekare alan üzerinde çok başarılı bir organizasyon düzenliyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2024 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde onlarca ülkeden 200 bin iş insanını 3000 marka ile buluşturacağız. İstanbul’un en büyük sektörel etkinliğine tüm ilgilileri bekliyoruz” diye konuştu.

AVRUPA'NIN VİZE ENGELİ TÜRK FUARCILIĞINA YARADI

Ersözlü, fuarcılık sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirme de, Avrupa ülkelerinde fuarcılığın kan kaybettiğine dikkat çekti. Türkiye’de özellikle de İstanbul’da fuarcılık sektörünün ivme kazandığını söyleyen Ersözlü, ‘’Avrupa’da fuarcılık özellikle de pandemi sonrası vize problemleri nedeniyle eski günlerine dönemiyor. Avrupa’nın özellikle Asya ve Afrika ülkelerindeki sektör temsilcilerine, fuar çalışanlara vize vermemesi İstanbul’u daha değerli ve kıymetli hale getiriyor” dedi.