İzmir'de PKK operasyonu. 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de PKK operasyonu. 6 gözaltı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda yaptıkları tespit edilen 10 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişi gözaltına alındı. 4 şahıs hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı personeller, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın yapıldı. 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şehir dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik araştırmaların sürdüğü de belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığına sevk edildi.

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