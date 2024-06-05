İzmir'de PKK operasyonu. 6 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı personeller, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın yapıldı. 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şehir dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik araştırmaların sürdüğü de belirtildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığına sevk edildi.