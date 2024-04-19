İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile kavgalı oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye ise müdahale için çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Polisler, K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.



Hastanede kalbi 3 kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata dönen Kızıltepe, tedavi sürecinin devamında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kızıltepe’nin ölüm haberini alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.