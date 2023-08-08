İzmir'de sokak ortasında vahşet. Eşini bayıltana kadar dövdü

Göksü Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. C.İ. adlı kadın, annesi F.Y. ile pazar alışverişine giderken boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce E.H.İ. genç kadını darp etmeye başladı. Daha sonra taksi’ye binip olay yerinden uzaklaşmak isteyen E.H.İ. taksiye binerken dayak yiyen genç kadın saldırganın arkasından gelip tokat attı. Saldırgan tokat sonrası genç kadını daha şiddetli dövmeye başladı. Kanlar içinde yerde kalan kadın baygınlık geçirdi. Saldırgan taksiye binip olay yerinden uzaklaştı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından C.İ., boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ.'den şikayetçi oldu. Taksiyle olay yerinden kaçan saldırgan kocanın peşine düşen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.H.İ.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.