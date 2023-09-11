Sokak ortasında vahşet! Önce eşini sonra baldızını vurdu son mermiyi kendisine sıktı

Ankara’da Hüseyin Yüksel (43), boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel (40) ve baldızı Çiğdem Demir'i (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

KAYNAK: DHA
Sokak ortasında vahşet! Önce eşini sonra baldızını vurdu son mermiyi kendisine sıktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kahramanmazan Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir ile bulvar üzerinde karşılaştı. Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Emine Yüksel'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi.

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