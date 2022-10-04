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İzmir'de Kuran-ı Kerim yakanlar hakkında yeni gelişme

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:21
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İzmir’de sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de Kuran-ı Kerim yakanlar hakkında yeni gelişme
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Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.

Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.

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fatih
4.10.2022 11:30
tayyip efendi onu da chp yaptı derse şaşırmayın çünkü kendi pisliklerini örtbaş etmek için sürekli din ve milliyet üzerinden chpye kumpas kuruyor bunu ben net görüyorum görmeyenler ise gerçekten kör  
 
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