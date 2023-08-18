İzmir’de sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu: 270 günlük su kaldı

İzmir'in su ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki yüzde 35'e geriledi. Bu, son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA
İzmir’de sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu: 270 günlük su kaldı

Yağış sezonunda yağmurun düzensiz ve lokal etkili olması nedeniyle İzmir'in su ihtiyacının yarısına yakınını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu... Tahtalı Barajı alarm veriyor 4

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) 17 Ağustos tarihli verilerine göre, kentteki 5 barajın doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu... Tahtalı Barajı alarm veriyor 5

Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk, Tahtalı'da yüzde 50'den yüzde 35'e, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 31'e, Güzelhisar'da yüzde 71'den yüzde 65'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 61'den yüzde 36'ya, Ürkmez'de yüzde 59'dan yüzde 35'e düştü.

Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu... Tahtalı Barajı alarm veriyor 6

270 GÜN CİVARINDA SU BULUNUYOR

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, yağışların düzensiz olması nedeniyle barajların yeterince su alamadığını söyledi.

Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu... Tahtalı Barajı alarm veriyor 7

Bu anlamda Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının da düştüğünü belirten Alpsoykan, şunları kaydetti:

"Barajımızdaki en kötü 5. sene, yani bundan daha kötü 4 senemiz var ancak son 14 yıldaki en kötü, en az doluluk oranına ulaştığımız bir sene. Bu durumda idaremiz sürekli güncel olarak planlarını yenilemekte ve dengeli bir su kullanımı olarak kentimize sağlıklı bir şekilde, kesintisiz su verme planlarını gerçekleştiriyoruz. Bu en kötü senaryolarda bile bu barajdan beslenen yerlerde hiç yağmur yağmaz ise yaklaşık 270 gün civarında bir rezervimiz bulunmakta. Bununla beraber biz diğer su kaynaklarımızdan kentimizi besliyoruz ve susuz kalmamamız için gerekli planları yapıyoruz ancak belirtildiği gibi gerçekten kötü bir dönemdeyiz."

Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü korkuttu... Tahtalı Barajı alarm veriyor 8

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