İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: DHA
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Saat 07.00'de gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli delillere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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